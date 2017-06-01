Бывший исполнительный продюсер информационного вещания и комментатор Александр Кузмак высказался по поводу своего увольнения с канала.

– Я ушел с «Матч ТВ» по соглашению сторон. Занимая должность исполнительного продюсера информационного вещания, я имел свое представление о том, что нужно делать, у руководства канала оно было другое. Знаете, когда разводятся муж с женой, это иногда называется «не сошлись характерами». У руководителей канала и у меня были разные профессиональные взгляды на вещи, мы в них не смогли сойтись. Сосуществовать вместе взгляды не могли.

– Судя по словам Геннадия Орлова, на «Матч ТВ» сейчас не все в порядке.

– Если комментатор канала публично попадает в ситуацию, в которой говорит такие вещи, то можно сказать, что, наверное, с трудовой дисциплиной на «Матч ТВ» есть проблемы. Эта ситуация как минимум нарушение трудовой дисциплины. Такие инциденты – это повод для разбирательства в любой компании. А вот достоверны его слова или нет, это выяснится путем дальнейших событий. Если будет все хорошо у «Матч ТВ», значит, Орлова подставили, спровоцировали, и он этого действительно не говорил. А если будут другие варианты развития событий, значит, он говорил правду.

– На ваш взгляд, «Матч ТВ» в целом развивается?

– Скажите, вы видите разницу между «Матч ТВ» и телеканалом «Спорт»? «Спорт» был успешным каналом, который в свои лучшие времена давал прибыль. На этом канале собрались высококлассные профессионалы во всех областях. В первую очередь это касается даже не журналистов, а профессионалов технических и продюсерских. В большинстве своем на «Спорте» очень точно подбирали кадры. Большая часть из них запускала «Матч». То же самое могу сказать и об «НТВ-Плюс», на котором я работал 6 лет, и благодарен и годам, и людям, которые меня научили многому.

Телеканал «Спорт» постоянно развивался и очень многого добился. Скажем, «Спорт» на российском спортивном телевидении впервые провел Олимпийские игры в виртуальной студии, это было в Ванкувере. Такого до этого не делал никто и не сделал до сих пор. А уже с того момента прошло семь лет.

А что нового привнес «Матч ТВ» с концептуальной точки зрения? Пожалуй, ничего. «Матч» технологически не сделал шаг вперед, до него это все уже было. Говорю, как человек, работавший до «Матча», потому могу оценивать. Что-то принципиально новое, кроме роскошной по красоте и качеству студии, на «Матч ТВ» мне найти трудно. Поймите, это – не критика. Главным мерилом оценки являются рейтинги и финансовые показатели, – сказал Кузмак.

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