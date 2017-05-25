Тина Канделаки: «Свет в конце тоннеля появился. Кубок конфедераций и ЧМ-2018 по телевизору покажем»
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.
«Сейчас единственное, что могу вам передать – свет в конце тоннеля появился.
Кубку конфедераций быть, чемпионату мира быть, по телевизору покажем. Детали позже», – сказала Канделаки.
Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» долгое время не могли договориться с ФИФА о цене за права на показ турниров.
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