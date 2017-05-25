Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

«Сейчас единственное, что могу вам передать – свет в конце тоннеля появился.

Кубку конфедераций быть, чемпионату мира быть, по телевизору покажем. Детали позже», – сказала Канделаки.

Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» долгое время не могли договориться с ФИФА о цене за права на показ турниров.