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    Тина Канделаки: «Свет в конце тоннеля появился. Кубок конфедераций и ЧМ-2018 по телевизору покажем»

    Теги телевидение ЧМ-2018 Кубок конфедераций Матч ТВ Тина Канделаки

    Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что российское телевидение покажет матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

    «Сейчас единственное, что могу вам передать – свет в конце тоннеля появился.

    Кубку конфедераций быть, чемпионату мира быть, по телевизору покажем. Детали позже», – сказала Канделаки.

    Ранее Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» долгое время не могли договориться с ФИФА о цене за права на показ турниров.

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