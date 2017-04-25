Виталий Мутко: «Как государство может оплатить телеправа? Это рыночная субстанция»
Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко поделился мнением о покупке российскими каналами телеправ на ЧМ-2018.
– ФИФА может сначала реализовать права на Кубок конфедераций, а потом на чемпионат мира. Разница в цифрах есть, но я не хотел бы ее называть.
– Государство не планирует оплачивать, в случае чего?
– Как мы можем сделать? Это рыночная субстанция – реклама, телевидение, права, – сказал Мутко.
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