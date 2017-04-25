Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко поделился мнением о покупке российскими каналами телеправ на .

– ФИФА может сначала реализовать права на , а потом на чемпионат мира. Разница в цифрах есть, но я не хотел бы ее называть.

– Государство не планирует оплачивать, в случае чего?

– Как мы можем сделать? Это рыночная субстанция – реклама, телевидение, права, – сказал Мутко.