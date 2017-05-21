Кавани стал лучшим бомбардиром Лиги 1, Мбаппе и Балотелли забили по 15 голов
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани стал лучшим бомбардиром сезона-2016/17 во французской Лиге 1.
Уругваец забил 35 мячей в 36 встречах чемпионата Франции.
Второе место занял нападающий «Лиона» Александр Ляказетт, на счету которого 28 голов в 30 матчах. Тройку замкнул игрок «Монако» Радамель Фалькао: 21 мяч в 29 играх.
Отметим, что форвард «Монако» Килиан Мбаппе забил 15 мячей в 29 встречах, а нападающий «Ниццы» Марио Балотелли также отметился 15 голами в 23 матчах.
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