Владелец Дмитрий Рыболовлев в интервью L’Equipe рассказал о трансферной политике клуба.

О возможном уходе игроков летом

«Мы здесь не для того, чтобы принимать решения за мужчин, блокировать их трансферы, говорить «да» или «нет».

У нас нет проблем с бюджетом, мы не нуждаемся в продажах. Но когда игрок или тренер хочет уйти, это невообразимо – удерживать человека против его желания.

Мы не «Реал», не «Барселона» и не «МЮ». Каждый должен на протяжении карьеры идти на повышение. Нельзя удерживать человека против его воли.

В бизнесе если вы идете против рынка и против тенденций, вы всегда будете проигрывать. Но если кто-то уйдет, это не наша инициатива. Марсьяль хотел уйти, и мы можем это понять».

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«Я не знаю. Рынок решает. Это зависит и от того, кто собирается инвестировать в игрока деньги. В любом случае, это решение игрока, а не клуба».

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