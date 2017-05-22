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    Владелец «Монако» Рыболовлев: «Мы не нуждаемся в продажах игроков, но нельзя удерживать человека против воли»

    Теги Монако лига 1 Франция возможные трансферы Дмитрий Рыболовлев Антони Марсьяль Килиан Мбаппе

    Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев в интервью L’Equipe рассказал о трансферной политике клуба.

    О возможном уходе игроков летом

    «Мы здесь не для того, чтобы принимать решения за мужчин, блокировать их трансферы, говорить «да» или «нет».

    У нас нет проблем с бюджетом, мы не нуждаемся в продажах. Но когда игрок или тренер хочет уйти, это невообразимо – удерживать человека против его желания.

    Мы не «Реал», не «Барселона» и не «МЮ». Каждый должен на протяжении карьеры идти на повышение. Нельзя удерживать человека против его воли.

    В бизнесе если вы идете против рынка и против тенденций, вы всегда будете проигрывать. Но если кто-то уйдет, это не наша инициатива. Марсьяль хотел уйти, и мы можем это понять».

    О том, стоит ли Мбаппе 100 миллионов евро

    «Я не знаю. Рынок решает. Это зависит и от того, кто собирается инвестировать в игрока деньги. В любом случае, это решение игрока, а не клуба».

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