«Матч ТВ»: «Скорее всего, завтра разошлем официальное заявление по комментариям Орлова»
Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» отказалась комментировать последние заявления телекомментатора Геннадия Орлова.
«Сейчас я не буду комментировать эту информацию. Как только у нас будет официальное заявление, которое руководство подтвердит, мы сразу его вышлем.
Скорее всего, завтра. Но если получиться сегодня, мы не станем его задерживать», – заявили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».
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