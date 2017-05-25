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    «Матч ТВ»: «Скорее всего, завтра разошлем официальное заявление по комментариям Орлова»

    Теги телевидение Геннадий Орлов Матч ТВ

    Пресс-служба телеканала «Матч ТВ» отказалась комментировать последние заявления телекомментатора Геннадия Орлова.

    «Сейчас я не буду комментировать эту информацию. Как только у нас будет официальное заявление, которое руководство подтвердит, мы сразу его вышлем.

    Скорее всего, завтра. Но если получиться сегодня, мы не станем его задерживать», – заявили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».

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