Геннадий Орлов о банкротстве «Матч ТВ»: «Эфир был, но я об этом не говорил, это все провокация!»

Комментатор Геннадий Орлов опроверг свои слова о банкротстве телеканала и выводе сотрудников за штат.

«Об этом речи даже нет. Эфир был,но я об этом не говорил. Какая глупость. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов...» – сказал Орлов.

«Посмотрите эфир, я выступал около часа, и ничего подобного там сказано не было. Это все намонтировано, придумано. Это провокация чистейшей воды! Никаких действий предпринимать не собираюсь. Это негодяи, и их столько… Даже говорить не хочу», – добавил Орлов в комментарии «Р-Спорту».

Геннадий Орлов: «Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат, как и большинство комментаторов»