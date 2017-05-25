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    Геннадий Орлов о банкротстве «Матч ТВ»: «Эфир был, но я об этом не говорил, это все провокация!»

    Теги бизнес телевидение Геннадий Орлов Матч ТВ

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов опроверг свои слова о банкротстве телеканала и выводе сотрудников за штат.

    «Об этом речи даже нет. Эфир был,но я об этом не говорил. Какая глупость. Это все провокация! Кто-то все это подстроил. Никто меня из штата не выводил, у меня просто нет слов...» – сказал Орлов.

    «Посмотрите эфир, я выступал около часа, и ничего подобного там сказано не было. Это все намонтировано, придумано. Это провокация чистейшей воды! Никаких действий предпринимать не собираюсь. Это негодяи, и их столько… Даже говорить не хочу», – добавил Орлов в комментарии «Р-Спорту».

    Геннадий Орлов: «Матч ТВ» обанкротили. Я выхожу за штат, как и большинство комментаторов»

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