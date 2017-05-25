Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Канделаки о массовых увольнениях на «Матч ТВ»: «Таковы законы коммерческого телевидения – проекты рождаются и умирают»

    Теги бизнес телевидение Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки

    Руководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о том, что в штате телеканала проходят массовые увольнения.

    «Если у вас есть список сотрудников, которых уволили и они вам пожаловались, то я по каждому отвечу. Был большой штат телеканала НТВ+ и телеканала «Россия». Мы очень уважаем этот штат, но законы федерального канала очень жестокие.

    Я вела телепрограмму «Самый умный». Ни до, ни после не было программы лучше, но телеканал СТС закрыл ее, потому что так нужно было. В мой адрес не писали письма, не было петиций, не встал народ, не пришли родители, никто ничего не писал. А еще обиднее было потому, что телеканал решил, что ему этот проект больше не нужен. Таковы законы коммерческого телевидения — проекты рождаются и умирают. Умирают проекты — меняются команды, приходят другие люди», — приводит слова Канделаки корреспондент «Реального времени».

    Убыток «Газпром-медиа» в 2016 году вырос в 10 раз и составил 28,4 млрд, что объясняют в том числе затратами на «Матч ТВ»

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться