Канделаки о массовых увольнениях на «Матч ТВ»: «Таковы законы коммерческого телевидения – проекты рождаются и умирают»

Руководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала информацию о том, что в штате телеканала проходят массовые увольнения.

«Если у вас есть список сотрудников, которых уволили и они вам пожаловались, то я по каждому отвечу. Был большой штат телеканала НТВ+ и телеканала «Россия». Мы очень уважаем этот штат, но законы федерального канала очень жестокие.

Я вела телепрограмму «Самый умный». Ни до, ни после не было программы лучше, но телеканал СТС закрыл ее, потому что так нужно было. В мой адрес не писали письма, не было петиций, не встал народ, не пришли родители, никто ничего не писал. А еще обиднее было потому, что телеканал решил, что ему этот проект больше не нужен. Таковы законы коммерческого телевидения — проекты рождаются и умирают. Умирают проекты — меняются команды, приходят другие люди», — приводит слова Канделаки корреспондент «Реального времени».

Убыток «Газпром-медиа» в 2016 году вырос в 10 раз и составил 28,4 млрд, что объясняют в том числе затратами на «Матч ТВ»