Главный тренер «Зенита» объяснил свои высказывания в адрес президент а РФС Виталия Мутко, а также поделился мнением системе управления российским футболом.

«Если президент федерации, я с уважением отношусь к нему, имеет какие-то административные полномочия, то и я имею спортивные полномочия и отвечаю за результат. Я защищаю свою труд, труд своих игроков. Я отталкиваюсь от идеи, что кто знает и может, тот делает, тот, кто знает и не умеет делать, он дает совет, а кто не знает и не умеет, он только ругается, больше ничего не делает.

И если я кому-то что-то отвечаю и что-то говорю, то я все анализирую и читаю. Я хорошо читаю на русском языке, знаю все-все, что пишется о «Зените», обо мне и о команде. Знаю, как выигрываются чемпионаты. Неоднократно их выигрывал.



Как пример, почему я коснулся президента федерации. Это было интервью экс-президента Андрея Червиченко, вышедшее 4 марта. И самый лучший трансфер, как он сказал, – это трансфер президента федерации. Он за свою карьеру не видел, чтобы президент федерации так защищал одну команду. Это было сказано в интервью.

Проанализировав эти слова, я высказал свое мнение о том, что в трех сложных моментах он взял сторону одной команды. Получилось так, что это было сделано против «Зенита». Я проанализировал – до игры со «Спартаком», пока не было этого скандального момента, которые все разбирали три недели, мы выигрывали у всех – у «Рубина», у «Амкара», у «Арсенала». Не было никаких проблем с судейством, никто ничего не говорил об этом.

Если вспоминать, как это происходило дальше, то в кубковой игре был удален Михаил Кержаков и все видели на повторе, что никакого удаления не было. Это опять заставило задуматься и анализировать. Естественно, вылетели из кубка и началось давление на команду. Мы не смогли завоевать один из титулов, задача выиграть который ставилась.

Я всего лишь высказал свое мнение. Может быть, чересчур эмоционально, но я его аргументировал. Может быть, если я кого-то обидел, то я прошу прощения у этих людей. Вся ответственность за негативные результаты – на моей совести. Все положительное, что было в этом сезоне, – это заслуга наших футболистов.



Титулы не выигрываются только на футбольном поле. Они выигрываются за его пределами. Наверное, и вы хорошо это знаете. При всем уважении к «Спартаку» я могу подтвердить свои слова о том, что они заслужили чемпионство, я поздравляю их. Там есть два футболиста, которых я люблю и уважаю. Наверное, они и у меня многое взяли, – это Луис Адриано и Фернандо.

Очень печально, что агент Шатова и друг или кто он, Трабукки, создал определенные проблемы с одним из наших игроков. Этого тоже никогда не было.



Будет новый чемпионат и у тех же команд будут ставиться те же задачи. Наверное, пресса Петербурга могла бы оказать поддержку нашей команде, если она заслуживает это. Потому что Петербург – это такой же великий город, как и Москва. Может быть, профессиональная лига должна бы находиться в Петербурге, а федерация в Москве. Как в Италии – федерация в Риме, а лига в Милане.

Петербург может быть футбольной столицей не только в спортивном плане, но и в организационном и административном. Не знаю, буду я или нет. Я поднимаю проблемы, а мой возраст и опыт, наверное, могут помочь российскому футболу в целом. Есть у меня идеи, накопленные за период карьеры.

Из-за этой не очень правильной системы, наверное, национальная сборная не может подняться в рейтинге ФИФА выше, чем она находится, и выйти из группового турнира на чемпионатах Европы и мира. У этой страны невероятный потенциал, к сожалению, он не очень правильно используется.



Если ЦСКА пройдет в Лигу чемпионов, а он близок к этому, то я их поздравляю и пожелаю удачно сыграть там. Во всем сезоне они были корректны и были настоящим соперником», – сказал Луческу.

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