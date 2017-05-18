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    Комитет по этике про слова Луческу о Мутко: «Люди что-то сорвались, не должно быть такого»

    Теги Зенит Виталий Мутко Премьер-лига Россия Мирча Луческу Семен Андреев Комитет по этике

    Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал высказывания главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу по итогам матча с «Краснодаром» (1:0).

    «Пока не поступит от исполкома или президента РФС обращения в комитет относительно этого дела, мы не сможем его рассматривать.

    Если оно будет, то мы рассмотрим, конечно. Некрасивая ситуация, люди что-то сорвались. Не должно быть такого, такое недопустимо», – сказал Андреев.

    На пресс-конференции по завершении игры румынский тренер заявил, что считает некорректными высказывания президента РФС Виталия Мутко после игры со «Спартаком» в первом круге.

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