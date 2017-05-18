Комитет по этике про слова Луческу о Мутко: «Люди что-то сорвались, не должно быть такого»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал высказывания главного тренера Мирчи Луческу по итогам матча с «Краснодаром» (1:0).

«Пока не поступит от исполкома или президента РФС обращения в комитет относительно этого дела, мы не сможем его рассматривать.

Если оно будет, то мы рассмотрим, конечно. Некрасивая ситуация, люди что-то сорвались. Не должно быть такого, такое недопустимо», – сказал Андреев.

На пресс-конференции по завершении игры румынский тренер заявил, что считает некорректными высказывания президента РФС Виталия Мутко после игры со в первом круге.

Мирча Луческу: «Такое впечатление, что Мутко дал знак против «Зенита» после игры со «Спартаком»

Луческу покинул пресс-конференцию после вопроса Романа Муна про Кокорина