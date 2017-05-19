Главный тренер Мирча Луческу принес извинения журналистам за инцидент после матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (1:0) и высказался о работе прессы.

Луческу покинул пресс-конференцию после вопроса Романа Муна про Кокорина, сказав: «Глупые люди» (stupid people – прим. Sports.ru).

«В первую очередь, я бы хотел извиниться за инцидент, произошедший после предыдущей пресс-конференции. Ни в коем случае это не было адресовано тем журналистам, которые сейчас стоят вместе с нами на поле. У меня всегда, где бы я ни работал, были невероятно хорошие отношения с журналистами, не было никаких проблем.

Здесь была группа людей, которые с самого начала пребывания меня в Петербурге относились ко мне с предвзятостью, поэтому были такие моменты. Сорок лет работаю тренером без пауз. Не думаю, что в Европе еще есть такие специалисты. У меня не было таких инцидентов.

Моя жизнь всегда полностью связана именно с футболом. Мой опыт, наверное, позволяет иногда высказываться, анализировать моменты, происходящие в футбольной жизни. И если я о чем-то говорю, то делаю это аргументированно, а не просто так.

Хотелось бы, чтобы те люди, которые задают вопросы и атакуют меня, сначала анализировали ситуацию и те слова, которые были сказаны, а потом меня спрашивали о чем-то. Нет журналистов, которые могут закрыть мне рот и не позволить высказывать какие-то мнения или обсуждать решения других людей. Мы находимся в демократической стране.



Не понял и честно говорю вам, что до конца не понимаю позицию местной прессы, которая пишет о нас. Такое соперничество идет и на уровне прессы. Представьте, как El Mundo Deportivo пишет о «Барселоне» и как пишет Marca о «Реале». Или Tuttosport о «Ювентусе» и Gazzetta dello Sport о «Милане» и «Интере».

В какой-то мере местная пресса должна давать положительные статьи, чтобы видели футболисты и тренер, что у них есть хоть какая-то поддержка. Критика сами знаете как воспринимается. Хвалебных моментов, когда их заслуживали, было совсем мало. Взять того же Рейнгольда, который на 500% фанат , он даже в петербургской прессе пишет или характеризует нас с не очень хорошей стороны.

С первого же момента пресса из Москвы всегда находила такие вопросы, чтобы это негативно отражалось на команде и оказывало на нее давление. Ясно, что они симпатизируют друг другу, они живут в Москве и нормально, что они хотят оставить титул в Москве, особенно у . Я это прекрасно понимаю. Они оказывают злобные атаки на нас», – сказал Луческу.