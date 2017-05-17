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    Поражение сборной России, Шарапова не сыграет на «Ролан Гаррос» и другие новости дня

    Теги утренний дайджест

    Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.

    1. ЧМ-2017. Россия проиграла США (3:5), заняла 2-е место в группе и в четвертьфинале встретится с Чехией.

    2. Мария Шарапова пропустит «Ролан Гаррос»: она не получила wild card ни в основу, ни в квалификацию. А с турнира в Риме россиянка снялась из-за травмы.

    3. «Арсенал» и «Ман Сити» выиграли перенесенные матчи у «Сандерленда» и «Вест Бромвича», команда Венгера сохраняет шансы на топ-4.

    4. Новокузнецкий «Металлург» пропустит следующий сезон КХЛ, утверждает «Спорт-Экспресс».

    5. Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут увеличиться еще на 36,8 млрд рублей.

    6. В финале Запада Кубка Стэнли «Нэшвилл» вышел вперед в серии с «Анахаймом» (2-1).

    7. Мануэль Нойер, Поль Погба, Криштиану Роналду и Лионель Месси вошли в сборную сезона топ-5 лиг.

    8. В плей-офф НБА «Голден Стэйт» вновь обыграл «Сан-Антонио» и повел в финале Запада 2-0.

    9. Сергей Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.

    10. Пресс-центр у «Зенит-Арены» после Кубка конфедераций придется разобрать, чтобы выкатить поле для зимовки.

    Цитата дня. «При везении «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги чемпионов». Смелые ожидания Леонида Федуна.

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