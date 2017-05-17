Поражение сборной России, Шарапова не сыграет на «Ролан Гаррос» и другие новости дня
Главные новости прошедшего дня – в утреннем дайджесте.
1. ЧМ-2017. Россия проиграла США (3:5), заняла 2-е место в группе и в четвертьфинале встретится с Чехией.
2. Мария Шарапова пропустит «Ролан Гаррос»: она не получила wild card ни в основу, ни в квалификацию. А с турнира в Риме россиянка снялась из-за травмы.
3. «Арсенал» и «Ман Сити» выиграли перенесенные матчи у «Сандерленда» и «Вест Бромвича», команда Венгера сохраняет шансы на топ-4.
4. Новокузнецкий «Металлург» пропустит следующий сезон КХЛ, утверждает «Спорт-Экспресс».
5. Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут увеличиться еще на 36,8 млрд рублей.
6. В финале Запада Кубка Стэнли «Нэшвилл» вышел вперед в серии с «Анахаймом» (2-1).
7. Мануэль Нойер, Поль Погба, Криштиану Роналду и Лионель Месси вошли в сборную сезона топ-5 лиг.
8. В плей-офф НБА «Голден Стэйт» вновь обыграл «Сан-Антонио» и повел в финале Запада 2-0.
9. Сергей Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.
10. Пресс-центр у «Зенит-Арены» после Кубка конфедераций придется разобрать, чтобы выкатить поле для зимовки.
Цитата дня. «При везении «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги чемпионов». Смелые ожидания Леонида Федуна.
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