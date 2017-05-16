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    Игорь Албин: «После КК-2017 надо разобрать пресс-центр у «Крестовского», чтобы выкатить поле для зимовки»

    Теги Виталий Мутко Крестовский Кубок конфедераций стадионы Игорь Албин

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал о ситуации с пресс-центром у стадиона «Крестовский».

    «Готовим письмо Виталию Мутко, оргкомитету насчет того, чтобы после Кубка конфедераций разобрать временные конструкции – пресс-центры на намывных территориях.

    Это необходимо для того, чтобы выкатить поле для зимовки», – сказал Албин.

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