Леонид Федун: «При везении «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги чемпионов»
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
– Вы мечтали сделать «Спартак» чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?
- Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы.
– Все волнуются, что Куинси Промес покинет «Спартак». Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?
– Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед ничего нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»? Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами.
– Каррера вправе выдвигать новые условия по контракту? Не боитесь, что другие клубы будут претендовать на него?
– Это наша внутренняя кухня, и мы ее не комментируем. А ухода Карреры не опасаюсь. Он очень хочет не только защитить титул в России, но и добиться успеха в Лиге чемпионов, – сказал Федун.
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