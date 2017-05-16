Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Леонид Федун: «При везении «Спартак» может дойти до полуфинала Лиги чемпионов»

    Теги Спартак Леонид Федун Премьер-лига Россия Лига чемпионов Куинси Промес Массимо Каррера

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    – Вы мечтали сделать «Спартак» чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?

    - Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы.

    – Все волнуются, что Куинси Промес покинет «Спартак». Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?

    – Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед ничего нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»? Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами.

    – Каррера вправе выдвигать новые условия по контракту? Не боитесь, что другие клубы будут претендовать на него?

    – Это наша внутренняя кухня, и мы ее не комментируем. А ухода Карреры не опасаюсь. Он очень хочет не только защитить титул в России, но и добиться успеха в Лиге чемпионов, – сказал Федун.

    Опрос

    Сколько «Спартаку» надо потратить на трансферы перед ЛЧ?

    35458 голосов 49
    • 5-15 млн евро
      6%
    • 15-35 млн евро
      82%
    • И так всех порвем
      12%

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться