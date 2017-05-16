Владелец Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

– Вы мечтали сделать чемпионом. Это произошло. Чего хотите теперь?

- Выиграть Лигу чемпионов нереально, но при большой доле везения можно дойти до полуфинала. Пожалуй, на сегодняшний день это пик, на который «Спартак» в нынешних финансовых реалиях может рассчитывать. А о новой мечте пока говорить не хочу, так как озвученная мечта быстро превращается в планы.

– Все волнуются, что Куинси Промес покинет «Спартак». Пока говорить о будущем голландца рано, но можете поделиться, сколько предложений о его покупке пришло в клуб по ходу сезона?

– Зная финансовые возможности клубов АПЛ, загадывать наперед ничего нельзя. О чем говорить, если у них вылетающие из элиты команды имеют бюджеты больше, чем у «Спартака»? Насколько я знаю Антона, он никуда не хочет уходить и полон амбиций проявить себя в Лиге чемпионов. По крайней мере, этот год он проведет с нами.

– Каррера вправе выдвигать новые условия по контракту? Не боитесь, что другие клубы будут претендовать на него?

– Это наша внутренняя кухня, и мы ее не комментируем. А ухода Карреры не опасаюсь. Он очень хочет не только защитить титул в России, но и добиться успеха в Лиге чемпионов, – сказал Федун.