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    Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут увеличиться на 36,8 млрд рублей

    Теги бизнес ЧМ-2018

    Министерство спорта опубликовало проект увеличения расходов на подготовку к ЧМ-2018.

    Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда. Из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 миллиарда рублей.

    Таким образом, расходы могут увеличиться на 36,8 миллиарда рублей.

    Согласно текущей редакции документа расходы 355,16 миллиарда – из средств федерального бюджета, 92,21 миллиарда – из региональных бюджетов, 196,18 миллиарда – из средств, выделенных юридическими лицами.

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