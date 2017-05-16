Расходы на подготовку к ЧМ-2018 могут увеличиться на 36,8 млрд рублей

Министерство спорта опубликовало проект увеличения расходов на подготовку к .

Согласно проекту, расходы на реализацию программы увеличатся с 643,55 миллиарда рублей до 680,37 миллиарда. Из средств федерального бюджета будет выделено 392,58 миллиарда рублей.

Таким образом, расходы могут увеличиться на 36,8 миллиарда рублей.

Согласно текущей редакции документа расходы 355,16 миллиарда – из средств федерального бюджета, 92,21 миллиарда – из региональных бюджетов, 196,18 миллиарда – из средств, выделенных юридическими лицами.