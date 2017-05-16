Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной России
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил об официальном назначении Сергея Коновалова на пост старшего тренера женской сборной России.
«Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной. Биатлонистки под руководством старшего тренера Коновалова и тренера Николая Загурского приступили к тренировкам на сборе в Белокурихе на Алтае, он завершится 30 мая», – сказал Кравцов.
Коновалов уже исполнял обязанности старшего тренера сборной России в сезоне-2015/16. В минувшем сезоне эту должность занимал Виталий Норицын.
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