Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной России

Президент Союза биатлонистов России ( ) Александр Кравцов сообщил об официальном назначении на пост старшего тренера женской сборной России.

«Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной. Биатлонистки под руководством старшего тренера Коновалова и тренера Николая Загурского приступили к тренировкам на сборе в Белокурихе на Алтае, он завершится 30 мая», – сказал Кравцов.

Коновалов уже исполнял обязанности старшего тренера сборной России в сезоне-2015/16. В минувшем сезоне эту должность занимал Виталий Норицын.

Ранее появлялась информация о том, что женскую команду может возглавить Владимир Королькевич, который готовил россиянок к Олимпиаде в Сочи.

В биатлоне до сих пор нет тренера. И в этом виноват допинг

В биатлоне до сих пор нет тренера. И дело в деньгах