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    Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной России

    Теги сборная России жен СБР Александр Кравцов Сергей Коновалов Николай Загурский

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов сообщил об официальном назначении Сергея Коновалова на пост старшего тренера женской сборной России.

    «Коновалов назначен на пост старшего тренера женской сборной. Биатлонистки под руководством старшего тренера Коновалова и тренера Николая Загурского приступили к тренировкам на сборе в Белокурихе на Алтае, он завершится 30 мая», – сказал Кравцов.

    Коновалов уже исполнял обязанности старшего тренера сборной России в сезоне-2015/16. В минувшем сезоне эту должность занимал Виталий Норицын.

    Ранее появлялась информация о том, что женскую команду может возглавить Владимир Королькевич, который готовил россиянок к Олимпиаде в Сочи.

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