Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы полузащитника Игоря Денисова вернуться в команду и высказался о соперниках сборной.

О Денисове и балансе в команде

«Есть футболисты опытные, к которым мы можем обращаться, когда нам надо. На позиции Денисова играет , и играет хорошо.

Игорь в нашем списке проходит под 24-м номером. Меня никто не просил его туда включать и никто не попросить исключить.

В команде должен быть определенный баланс. А от того, извинится кто-то или нет, никак не зависит место человека в сборной.

У нас есть Зобнин, , наконец, Тарасов, который заслуживает еще одного шанса».

О рейтинге ФИФА

«Кубок конфедераций – это уже официальный турнир. И отношение к нему – самое серьезное.

Также серьезно мы относимся и к своей позиции в рейтинге . Но одна победа или одно поражение могут ее существенно изменить».

О результатах и просмотре кандидатов в сборную

«Результаты матчей сборной пока можно вынести за скобки. Конечно, мы не проводим сборы в Турции, а собираем зрителей на прекрасных стадионах.

Но сам Бог нам послал ситуацию, когда не нужно отбираться на чемпионат мира. Таким образом, мы можем просмотреть большее количество кандидатов».

О трудностях в работе

«После победы над Румынией, достигнутой на последней минуте, я не видел команду четыре месяца. Теперь мы ушли от поражения в матче с Бельгией – это был положительный эмоциональный момент.

Но теперь снова все придется начинать заново, игроки вернутся в свои клубы. Это трудность, к которой нужно приспособиться. У нас было только 15 дней на совместную работу за последние 8 месяцев».