Станислав Черчесов: «Денисов в сборной проходит под 24-м номером. На его позиции хорошо играет Зобнин»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова вернуться в команду и высказался о соперниках сборной.
О Денисове и балансе в команде
«Есть футболисты опытные, к которым мы можем обращаться, когда нам надо. На позиции Денисова играет Зобнин, и играет хорошо.
Игорь в нашем списке проходит под 24-м номером. Меня никто не просил его туда включать и никто не попросить исключить.
В команде должен быть определенный баланс. А от того, извинится кто-то или нет, никак не зависит место человека в сборной.
У нас есть Зобнин, Глушаков, наконец, Тарасов, который заслуживает еще одного шанса».
«Кубок конфедераций – это уже официальный турнир. И отношение к нему – самое серьезное.
Также серьезно мы относимся и к своей позиции в рейтинге ФИФА. Но одна победа или одно поражение могут ее существенно изменить».
О результатах и просмотре кандидатов в сборную
«Результаты матчей сборной пока можно вынести за скобки. Конечно, мы не проводим сборы в Турции, а собираем зрителей на прекрасных стадионах.
Но сам Бог нам послал ситуацию, когда не нужно отбираться на чемпионат мира. Таким образом, мы можем просмотреть большее количество кандидатов».
«После победы над Румынией, достигнутой на последней минуте, я не видел команду четыре месяца. Теперь мы ушли от поражения в матче с Бельгией – это был положительный эмоциональный момент.
Но теперь снова все придется начинать заново, игроки вернутся в свои клубы. Это трудность, к которой нужно приспособиться. У нас было только 15 дней на совместную работу за последние 8 месяцев».
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