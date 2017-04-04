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    Станислав Черчесов: «Денисов в сборной проходит под 24-м номером. На его позиции хорошо играет Зобнин»

    Теги Спартак Локомотив Игорь Денисов Дмитрий Тарасов Станислав Черчесов Премьер-лига Россия сборная России ФИФА Денис Глушаков Кубок конфедераций Роман Зобнин

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова вернуться в команду и высказался о соперниках сборной.

    О Денисове и балансе в команде

    «Есть футболисты опытные, к которым мы можем обращаться, когда нам надо. На позиции Денисова играет Зобнин, и играет хорошо.

    Игорь в нашем списке проходит под 24-м номером. Меня никто не просил его туда включать и никто не попросить исключить.

    В команде должен быть определенный баланс. А от того, извинится кто-то или нет, никак не зависит место человека в сборной.

    У нас есть Зобнин, Глушаков, наконец, Тарасов, который заслуживает еще одного шанса».

    О рейтинге ФИФА

    «Кубок конфедераций – это уже официальный турнир. И отношение к нему – самое серьезное.

    Также серьезно мы относимся и к своей позиции в рейтинге ФИФА. Но одна победа или одно поражение могут ее существенно изменить».

    О результатах и просмотре кандидатов в сборную

    «Результаты матчей сборной пока можно вынести за скобки. Конечно, мы не проводим сборы в Турции, а собираем зрителей на прекрасных стадионах.

    Но сам Бог нам послал ситуацию, когда не нужно отбираться на чемпионат мира. Таким образом, мы можем просмотреть большее количество кандидатов».

    О трудностях в работе

    «После победы над Румынией, достигнутой на последней минуте, я не видел команду четыре месяца. Теперь мы ушли от поражения в матче с Бельгией – это был положительный эмоциональный момент.

    Но теперь снова все придется начинать заново, игроки вернутся в свои клубы. Это трудность, к которой нужно приспособиться. У нас было только 15 дней на совместную работу за последние 8 месяцев».

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