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    Лоськов установил рекорд, сыграв в 20 чемпионатах России

    Теги Локомотив Дмитрий Лоськов Премьер-лига Россия рекорды Оренбург

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов вышел в стартовом составе команды на матч чемпионата России с «Оренбургом».

    Таким образом, он установит рекорд российских чемпионатов, сыграв в 20-м сезоне. Ранее он делил первенство с Сергеем Семаком, который провел 19 сезонов.

    Лоськов, который выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, также является рекордсменом клуба по количеству матчей (420) и голов (128). Подробную статистику игрока вы можете посмотреть здесь.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Оренбург».

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