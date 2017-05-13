«Зениту» и ЦСКА гарантированы медали чемпионата России этого сезона после ничьей «Краснодара» и «Урала» (1:1) в матче 28-го тура.

«Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от «Зенита» на шесть очков. Даже если «Краснодар» и «Зенит» сравняются по очкам в последних двух матчах, «Зенит» будет выше в таблице из-за большего количества побед.

Армейцев «Краснодар» не догонит в любом случае, за два тура до конца чемпионата между командами десять очков.

Чемпионом России досрочно стал «Спартак» после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура.