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    «Зениту» и ЦСКА гарантированы медали чемпионата России этого сезона

    Теги Спартак ЦСКА Зенит Премьер-лига Россия Урал Краснодар

    «Зениту» и ЦСКА гарантированы медали чемпионата России этого сезона после ничьей «Краснодара» и «Урала» (1:1) в матче 28-го тура.

    «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице и отстает от «Зенита» на шесть очков. Даже если «Краснодар» и «Зенит» сравняются по очкам в последних двух матчах, «Зенит» будет выше в таблице из-за большего количества побед.

    Армейцев «Краснодар» не догонит в любом случае, за два тура до конца чемпионата между командами десять очков.

    Чемпионом России досрочно стал «Спартак» после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура.

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