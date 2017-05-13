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    Сборная России гарантировала себе место в плей-офф ЧМ-2017

    Теги сборная России ЧМ-2017

    Сборная России победила сборную Словакии (6:0) в матче группового этапа ЧМ-2017.

    Россияне одержали пятую победу в пяти матчах и с 14 очками занимают первое место в группе. Разница шайб составляет 27:5.

    Команда Олега Знарка уже не опустится ниже четвертого места, что означает участие команды в плей-офф турнира.

    Сборной России предстоит провести еще две игры в группе – против Латвии (15 мая) и США (16 мая).

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