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    Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» против «Баварии» и другие матчи

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    В 33-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» принимает «Баварию», «Аугсбург» – дортмундскую «Боруссию», «Вердер» – «Хоффенхайм».

    Чемпионат Германии

    33-й тур

    Байер – Кельн
    Дата проведения
    13 мая, 16.30, «БайАрена»
    превью матча онлайн статистика
    Шальке-04 – Гамбург
    Дата проведения
    13 мая, 16.30, «Фелтинс-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Майнц – Айнтрахт Ф
    Дата проведения
    13 мая, 16.30, «Кофас-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Вольфсбург – Боруссия М
    Дата проведения
    13 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Аугсбург – Боруссия Д
    Дата проведения
    13 мая, 16.30, «SGL Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Вердер – Хоффенхайм-1899
    Дата проведения
    13 мая, 16.30, «Везерштадион»
    превью матча онлайн статистика
    Дармштадт – Герта
    Дата проведения
    13 мая, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
    превью матча онлайн статистика
    Фрайбург – Ингольштадт-04
    Дата проведения
    13 мая, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
    превью матча онлайн статистика
    РБ Лейпциг – Бавария
    Дата проведения
    13 мая, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица бундеслиги

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