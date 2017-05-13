Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» против «Баварии» и другие матчи
В 33-м туре бундеслиги «РБ Лейпциг» принимает «Баварию», «Аугсбург» – дортмундскую «Боруссию», «Вердер» – «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии
33-й тур
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30, «БайАрена»
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30, «Кофас-Арена»
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30, «SGL Арена»
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30, «Шварцвальд-Штадион»
- Дата проведения
- 13 мая, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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