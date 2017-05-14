Кубок Стэнли. Малкин обогнал Ягра и вышел на 3-е место по очкам в истории «Питтсбурга»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в первой игре финала Восточной конференции с «Оттавой» (1:2 ОТ) забил гол и был признан третьей звездой матча.
Россиянин набрал 148-е (54+94) очко в 137 играх плей-офф и вышел на чистое 3-е место в истории «пингвинов», превзойдя Яромира Ягра (147).
Первое место по этому показателю у Марио Лемье (172 очка), второе – у Сидни Кросби (151).
Всего в 13 матчах текущего Кубка Стэнли Малкин набрал 19 (6+13) очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.
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