Форвард «Питтсбурга» в первой игре финала Восточной конференции с «Оттавой» (1:2 ОТ) забил гол и был признан третьей звездой матча.

Россиянин набрал 148-е (54+94) очко в 137 играх плей-офф и вышел на чистое 3-е место в истории «пингвинов», превзойдя (147).

Первое место по этому показателю у Марио Лемье (172 очка), второе – у Сидни Кросби (151).

Всего в 13 матчах текущего Кубка Стэнли Малкин набрал 19 (6+13) очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.