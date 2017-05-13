Известный комментатор заявил, что прекращает работу на телевидении. Он объявил об этом в конце трансляции матча чемпионшипа «Фулхэм» – «Рединг» на телеканале «Евроспорт».

«Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора.

Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу «Евроспорт» и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на «Евроспорте», на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя.

Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания», – сказал Уткин.