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    Василий Уткин: «Я решил прекратить деятельность футбольного телекомментатора. Прощаюсь на неопределенный срок»

    Теги Василий Уткин телевидение видео

    Известный комментатор Василий Уткин заявил, что прекращает работу на телевидении. Он объявил об этом в конце трансляции матча чемпионшипа «Фулхэм» – «Рединг» на телеканале «Евроспорт».

    «Это был мой последний репортаж на очень долгое время. Я решил прекратить деятельность в качестве футбольного комментатора, телекомментатора.

    Нужно говорить себе честно, что телевидение без телевидения невозможно. Я очень благодарен телеканалу «Евроспорт» и вам, нашим зрителям, но мне, конечно, нужны другие вызовы. А здесь, на «Евроспорте», на моем месте должен работать молодой парень, который делает себе имя.

    Поэтому я прощаюсь с вами на неопределенный срок. До свидания. Но до свидания», – сказал Уткин.

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