Тренер Массимо Каррера рассказал о настрое на оставшиеся туры.

Московская команда обеспечила себе чемпионство еще на прошлой неделе.

«Наша цель – набрать 72 очка. Нужно завершить чемпионат так, как мы проводили его весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать», – сказал Каррера.

72 очка набрал «Спартак» тренера Олега Романцева в 1999 году. Это рекорд для 30-турового чемпионата России. Команда Карреры может повторить достижение 18-летней давности, если победит в оставшихся матчах.

Он сделал «Спартак» первым