Массимо Каррера: «Наша цель – набрать 72 очка. Надо всегда быть первыми, всегда побеждать»
Тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о настрое на оставшиеся туры.
Московская команда обеспечила себе чемпионство еще на прошлой неделе.
«Наша цель – набрать 72 очка. Нужно завершить чемпионат так, как мы проводили его весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать», – сказал Каррера.
72 очка набрал «Спартак» тренера Олега Романцева в 1999 году. Это рекорд для 30-турового чемпионата России. Команда Карреры может повторить достижение 18-летней давности, если победит в оставшихся матчах.
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