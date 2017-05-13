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    Массимо Каррера: «Наша цель – набрать 72 очка. Надо всегда быть первыми, всегда побеждать»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Олег Романцев Массимо Каррера

    Тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о настрое на оставшиеся туры.

    Московская команда обеспечила себе чемпионство еще на прошлой неделе.

    «Наша цель – набрать 72 очка. Нужно завершить чемпионат так, как мы проводили его весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать», – сказал Каррера.

    72 очка набрал «Спартак» тренера Олега Романцева в 1999 году. Это рекорд для 30-турового чемпионата России. Команда Карреры может повторить достижение 18-летней давности, если победит в оставшихся матчах.

    Он сделал «Спартак» первым

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