Леонид Федун: «У Карреры полный кредит доверия, это даже не вопрос»
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о полной поддержке главного тренера Массимо Карреры.
«Массимо Каррера, конечно, остается, у него контракт на два года. Кредит доверия полный, это даже не вопрос.
Долго-долго-долго мы ждали и наконец дотерпели! Я очень рад за наших болельщиков, которые столько лет терпели и верили в команду.
У нас самые лучшие фанаты, у нас самая большая поддержка! Даже на матч с «Томью» когда пришел полный стадион – это, конечно, завораживает.
Те усилия, который внес тренерский штаб, администрация клуба, я, наконец воплотились в дело. Давайте сегодня радоваться!», – сказал Федун.
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