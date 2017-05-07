Владелец Леонид Федун заявил о полной поддержке главного тренера Массимо Карреры.

, конечно, остается, у него контракт на два года. Кредит доверия полный, это даже не вопрос.

Долго-долго-долго мы ждали и наконец дотерпели! Я очень рад за наших болельщиков, которые столько лет терпели и верили в команду.

У нас самые лучшие фанаты, у нас самая большая поддержка! Даже на матч с «Томью» когда пришел полный стадион – это, конечно, завораживает.

Те усилия, который внес тренерский штаб, администрация клуба, я, наконец воплотились в дело. Давайте сегодня радоваться!», – сказал Федун.