«Ювентус» поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»
Итальянский «Ювентус» поздравил своего бывшего игрока и бывшего помощника Антонио Конте Массимо Карреру с чемпионством «Спартака».
«Поздравляем господина Массимо Карреру, чемпиона России со «Спартаком», — написал «Ювентус» в своем твиттере.
«Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.
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