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    «Ювентус» поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»

    Теги Спартак Ювентус Премьер-лига Россия серия А Италия Массимо Каррера

    Итальянский «Ювентус» поздравил своего бывшего игрока и бывшего помощника Антонио Конте Массимо Карреру с чемпионством «Спартака».

    «Поздравляем господина Массимо Карреру, чемпиона России со «Спартаком», — написал «Ювентус» в своем твиттере.

    «Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

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