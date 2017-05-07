«Ювентус» поздравил Карреру с чемпионством «Спартака»

Итальянский «Ювентус» поздравил своего бывшего игрока и бывшего помощника Антонио Конте Массимо Карреру с чемпионством .

«Поздравляем господина Массимо Карреру, чемпиона России со «Спартаком», — написал в своем твиттере.

«Спартак» выиграл чемпионат России впервые с 2001 года.

Почему чемпионом стал «Спартак»