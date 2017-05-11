Владелец Леонид Федун вспомнил, чем сопровождалось назначение на пост главного тренера.

– Непростой период был с момента снятия Аленичева и до окончательного утверждения Карреры. Очень трудный отрезок, серьезное давление со стороны болельщиков, СМИ.

Было очень важно дать Массимо возможность раскрутиться, завоевать симпатии трибун, ведь после того, как подобное происходит, работать гораздо легче. Одно дело, когда на «Крылья» на приходит 19 тысяч, и совсем другое – 42 тысячи на «Томь». Это чрезвычайно весомый фактор – наконец заработал стадион, ведь когда тебя гонят вперед 30-40 тысяч, это большая дополнительная мотивация. И те голы, что «Спартак» забивал в концовках домашних встреч – это, конечно, эффект арены и наших фанов.

Как бизнесмен, который никогда не смотрит вперед только на один шаг, я понимал, что в случае чего Массимо теоретически способен выстрелить. Знал, что он очень амбициозен, прошел великолепную школу рядом с одним из лучших тренеров мира . В общем, это изначально был один из вариантов.

– К кандидатуре уже никогда не вернетесь?

– Никогда не говори «никогда». Но, скорее всего, не вернусь, – сказал предприниматель.

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