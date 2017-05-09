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    «Нью-Джерси» подтвердил, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ

    Теги СКА возможные переходы Нью-Джерси Рэй Шеро Илья Ковальчук НХЛ Джей Гроссман КХЛ

    Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро сообщил, что нападающий СКА Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛ.

    Функционер провел переговоры с агентом Джеем Гроссманом. По словам менеджера, представитель форварда может свободно обсуждать контрактные условия с другими клубами НХЛ. «Нью-Джерси» намерен подписать Ковальчука, а затем незамедлительно обменять его. Однако обмен должен представлять какую-то выгоду для клуба.

    Нападающий сможет официально подписать контракт в НХЛ не раньше 1 июля. Чтобы вернуться в лигу, форвард обязан сперва заключить соглашение с «Нью-Джерси». Иначе он не сможет покинуть Voluntary Retirement List – список самовольно ушедших игроков.

    Ковальчук – в НХЛ? Забудьте

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