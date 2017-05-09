«Нью-Джерси» подтвердил, что Ковальчук хочет вернуться в НХЛ

Генеральный менеджер «Нью-Джерси» Рэй Шеро сообщил, что нападающий СКА Илья Ковальчук хочет вернуться в .

Функционер провел переговоры с агентом Джеем Гроссманом. По словам менеджера, представитель форварда может свободно обсуждать контрактные условия с другими клубами НХЛ. намерен подписать Ковальчука, а затем незамедлительно обменять его. Однако обмен должен представлять какую-то выгоду для клуба.

Нападающий сможет официально подписать контракт в НХЛ не раньше 1 июля. Чтобы вернуться в лигу, форвард обязан сперва заключить соглашение с «Нью-Джерси». Иначе он не сможет покинуть Voluntary Retirement List – список самовольно ушедших игроков.

Ковальчук – в НХЛ? Забудьте