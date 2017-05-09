Капитан Денис Глушаков поделился мыслями о победе в чемпионате России.

– Есть мнение, что взлет «Спартака» связан, в первую очередь, со спадом ЦСКА и . Вы что думаете?

– Тогда я могу сказать, что и «Зенит» становились чемпионами потому, что «Спартак» плохо играл. Не понимаю, кто говорит такие вещи. Мы дважды в этом сезоне обыграли , и победили дома «Зенит».

– А кто из них сильнее?

– ЦСКА. Хотя во втором дерби с армейцами у нас было много шансов для третьего гола. Вспомните момент с Промесом, когда он в штангу пробил.

– Бытует мнение, что «Спартаку» довольно много везло в этом сезоне. Все эти победные мячи в концовках, голы после рикошетов. Согласны, что не без удачи так получилось?

– Всегда говорю, что везет сильнейшим. И не надо сейчас говорить, как мы сыграли в том матче или другом. Если мы выглядели плохо в матчах с «Крыльями», и «Ростовом», то мы проигрывали. И по делу. Тут не то чтобы везение. Просто, Бог, наверное, видит, кто как работает, и кто заслуживает победы.

– Есть и альтернативная точка зрения, что все эти спасительные мячи – от того, что команда просто бьется до последней секунды.

– Вот я об этом и говорю. Все правильно, мы бьемся. И когда на последних минутах забивали много голов – что мы, с тем же «Оренбургом» не заслужили победы? Мы забили первыми, просто затем ошиблись и позволили сопернику сравнять. Но мы должны были этот матч выигрывать. С другой стороны, нам не повезло в первом круге с «Уфой», когда у них еще Лунев на воротах стоял. Разве мы тогда заслуженно проиграли, когда они один раз добежали до ворот? Но об этом никто почему-то не вспоминает.

В команде должны быть единомышленники и бойцы, которые сражаются с первой и до последней минуты. Самое главное, чтобы были характер, злость, желание. Из-за этого мы и выигрываем в концовках. Потому что есть люди, которым небезразличен результат. Они реально хотят выиграть, у них глаза горят. Это видно и перед игрой, и после матча, когда все сидят уставшие в раздевалке.

– Может, «Спартаку» повезло, что рано вылетели из еврокубков, и вы сосредоточились именно на чемпионате?

– Не думаю, что наш результат как-то с еврокубками связан. Никто из ребят не хотел вылетать из Лиги Европы. Все мечтали туда попасть, в концовке того сезона выиграли четыре матча подряд, чтобы в еврокубки попасть, – сказал Глушаков.