ФИФА расследует трансфер Погба из «Ювентуса» в «МЮ»

ФИФА расследует трансфер полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в .

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в . Информация о сделке была запрошена федерацией несколько недель назад.

В августе 2016 года «МЮ» заплатил «Ювентусу» за Погба 105 миллионов евро, что стало мировым рекордом.

Английское издание Daily Mail провело расследование и выяснило, что агент француза заработает на этом трансфере 41 миллион фунтов.