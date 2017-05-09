ФИФА расследует трансфер Погба из «Ювентуса» в «МЮ»
ФИФА расследует трансфер полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в ФИФА. Информация о сделке была запрошена федерацией несколько недель назад.
В августе 2016 года «МЮ» заплатил «Ювентусу» за Погба 105 миллионов евро, что стало мировым рекордом.
Английское издание Daily Mail провело расследование и выяснило, что агент француза Мино Райола заработает на этом трансфере 41 миллион фунтов.
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