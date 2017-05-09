«Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» победил «Монако» (2:1, первая игра – 2:0) и вышел в финал.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Монако».
- Дата проведения
- 9 мая, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 33 Манджукич, 2:0 – 44 Дани Алвес, 2:1 – 69 Мбаппе.
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Ювентус –
Буффон, Бардзальи (Бенатия, 85), Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Пьянич, Хедира (Маркизио, 10), Алекс Сандро, Дибала (Куадрадо, 54), Манджукич, Игуаин.
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Монако –
Субашич, Раджи, Глик, Жемерсон, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Менди (Фабиньо, 55), Бернарду Силва (Лемар, 69), Фалькао, Мбаппе.
Первый матч – 2:0
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