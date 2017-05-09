«Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» победил «Монако» (2:1, первая игра – 2:0) и вышел в финал.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Монако».

Первый матч – 2:0

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