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    «Ювентус» вышел в финал Лиги чемпионов

    Теги Монако Ювентус Лига чемпионов

    В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» победил «Монако» (2:1, первая игра – 2:0) и вышел в финал.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Монако».

    Ювентус Италия – Монако Монако 2:1 (2:0, 0:1)
    Дата проведения
    9 мая, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 33 Манджукич, 2:0 – 44 Дани Алвес, 2:1 – 69 Мбаппе.
    ЮвентусБуффон, Бардзальи (Бенатия, 85), Бонуччи, Кьеллини, Дани Алвес, Пьянич, Хедира (Маркизио, 10), Алекс Сандро, Дибала (Куадрадо, 54), Манджукич, Игуаин.
    МонакоСубашич, Раджи, Глик, Жемерсон, Сидибе, Моутинью, Бакайоко (Жермен, 78), Менди (Фабиньо, 55), Бернарду Силва (Лемар, 69), Фалькао, Мбаппе.
    Предупреждения:
    Фалькао (40), Менди (51), Бонуччи (74), Манджукич (90).

    Первый матч – 2:0

    Статистика Лиги чемпионов

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    Кто выиграет Лигу чемпионов?

    52215 голосов 140
    • Ювентус
      63%
    • Реал
      37%

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