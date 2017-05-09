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    Сельдяков рассудит ЦСКА и «Арсенал», Егоров – «Крылья» и «Зенит»

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия РФС судьи Терек Урал Анжи Томь Алексей Николаев Арсенал Тула Владислав Безбородов Оренбург Краснодар Уфа Александр Егоров Евгений Турбин Сергей Лапочкин Алексей Матюнин Владимир Сельдяков Кирилл Левников

    РФС назначил судей на матчи 27-го тура чемпионата России.

    12 мая (пятница)

    «ЦСКА» – «Арсенал» Тула: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Александр Богданов (Верея).

    13 мая (суббота)

    «Урал» – «Краснодар»: судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва).

    «Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва).

    «Амкар» – «Спартак»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа); Арам Петросян (Бронницы).

    «Локомотив» – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

    14 мая (воскресенье)

    «Томь» – «Терек»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск).

    «Ростов» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург).

    «Уфа» – «Анжи»: судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Илья Елеференко (Москва).

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