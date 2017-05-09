проведет матч с «Краснодаром» на «Петровском», утверждает «Спорт день за днем»

Петербургский клуб недоволен качеством поля на новой арене на Крестовском острове. обращал на это внимание еще по ходу строительства арены, однако на его жалобы не обратили внимания.

Кроме того, у «Зенита» возникли проблемы про подъезде к из-за пробок. Также в раздевалке «Зенита» на одном из матчей были пробелмы с горячей водой.

Отметим, что для допуска арены к матчам Кубка конфедераций-2017 было необходимо провести два тестовых матча.

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