Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может перейти на работу в .

Как утверждает портал Tuttomercatoweb, российский клуб предложил португальцу трехлетний контракт.

Нынешний тренер «Зенита» , как уже сообщалось, покинет свой пост по окончании сезона.

В Соузе также заинтересована дортмундская : сообщалось, что ее тренер Томас Тухель покинет свой пост из-за конфликта с руководством.

Ранее Паулу Соуза заявил, что не будет отвечать на вопросы о возможном переходе в «Зенит».