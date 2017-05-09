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    Tuttomercatoweb: «Зенит» предложил 3-летний контракт тренеру «Фиорентины» Соузе

    Теги Зенит Боруссия Дортмунд Фиорентина Премьер-лига Россия серия А Италия Мирча Луческу Паулу Соуза

    Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может перейти на работу в «Зенит».

    Как утверждает портал Tuttomercatoweb, российский клуб предложил португальцу трехлетний контракт.

    Нынешний тренер «Зенита» Мирча Луческу, как уже сообщалось, покинет свой пост по окончании сезона.

    В Соузе также заинтересована дортмундская «Боруссия»: сообщалось, что ее тренер Томас Тухель покинет свой пост из-за конфликта с руководством.

    Ранее Паулу Соуза заявил, что не будет отвечать на вопросы о возможном переходе в «Зенит». 

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