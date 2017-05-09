Tuttomercatoweb: «Зенит» предложил 3-летний контракт тренеру «Фиорентины» Соузе
Главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза может перейти на работу в «Зенит».
Как утверждает портал Tuttomercatoweb, российский клуб предложил португальцу трехлетний контракт.
Нынешний тренер «Зенита» Мирча Луческу, как уже сообщалось, покинет свой пост по окончании сезона.
В Соузе также заинтересована дортмундская «Боруссия»: сообщалось, что ее тренер Томас Тухель покинет свой пост из-за конфликта с руководством.
Ранее Паулу Соуза заявил, что не будет отвечать на вопросы о возможном переходе в «Зенит».
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