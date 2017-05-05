Главный тренер Мирча Луческу прокомментировал слухи о работе в Турции и высказался об ошибках судей не в пользу его команды.

- Как вы отнеслись к новостям из Турции?

– Может быть, кто-то наблюдал за моей карьерой в «Шахтере». В конце каждого года говорили, что я возглавлю два турецких клуба, которые не становились чемпионами.

Для меня это очень приятно, потому что я, видимо, оставил за собой какой-то след, но это все история. Сейчас уже придумали, что я там буду работать вместе с сыном. Ничего из этого не соответствует действительности.

Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальца. Могу рассказать, как они работают: приходили на тренировку, жали мне руку, фотографировались, а на следующий день появлялось целое интервью со мной, но я ни с кем не разговаривал.

У них очень высокая конкуренция – живут 14 миллионов футбольных зрителей, много спортивных газет в Стамбуле. Меня ничего не беспокоит, я готовлюсь к воскресной игре.

- Как вам заявление о давлении на судей?

– Вы знаете, такое заявление даже сложно комментировать. Если я где-то протестую, то я стараюсь его аргументировать теми моментами, которые не позволяют нам брать очки. Если вспомнить эти моменты, то в районе восьми очков забрали глупые ошибки арбитров.

Я не говорил, что что-то было сделано преднамеренно, я просто обращал внимание на ошибки, которые допускались судьями. По большому счету, никто не может сказать, что я был неправ в тех или иных моментах, если есть аргументы.

Может быть, даже рука Комбарова, когда Смольников прострелил в матче со , могла поменять все. Об этом эпизоде почти никто не говорил и его не обсуждал, – сказал Луческу.

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