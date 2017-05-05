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    Мирча Луческу: «Глупые ошибки арбитров забрали у «Зенита» в районе восьми очков»

    Теги Спартак Зенит Дмитрий Комбаров Премьер-лига Россия высшая лига Турция судьи Мирча Луческу Игорь Смольников Краснодар Рэзван Луческу

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал слухи о работе в Турции и высказался об ошибках судей не в пользу его команды.

    - Как вы отнеслись к новостям из Турции?

    – Может быть, кто-то наблюдал за моей карьерой в «Шахтере». В конце каждого года говорили, что я возглавлю два турецких клуба, которые не становились чемпионами.

    Для меня это очень приятно, потому что я, видимо, оставил за собой какой-то след, но это все история. Сейчас уже придумали, что я там буду работать вместе с сыном. Ничего из этого не соответствует действительности.

    Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальца. Могу рассказать, как они работают: приходили на тренировку, жали мне руку, фотографировались, а на следующий день появлялось целое интервью со мной, но я ни с кем не разговаривал.

    У них очень высокая конкуренция – живут 14 миллионов футбольных зрителей, много спортивных газет в Стамбуле. Меня ничего не беспокоит, я готовлюсь к воскресной игре.

    - Как вам заявление «Краснодара» о давлении на судей?

    – Вы знаете, такое заявление даже сложно комментировать. Если я где-то протестую, то я стараюсь его аргументировать теми моментами, которые не позволяют нам брать очки. Если вспомнить эти моменты, то в районе восьми очков забрали глупые ошибки арбитров.

    Я не говорил, что что-то было сделано преднамеренно, я просто обращал внимание на ошибки, которые допускались судьями. По большому счету, никто не может сказать, что я был неправ в тех или иных моментах, если есть аргументы.

    Может быть, даже рука Комбарова, когда Смольников прострелил в матче со «Спартаком», могла поменять все. Об этом эпизоде почти никто не говорил и его не обсуждал, – сказал Луческу.

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