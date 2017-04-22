Тренер Мирча Луческу поделился мыслями после победы над «Уралом» (2:0), передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

«Я рад открытию стадиона. Уверен, когда он будет переполнен, команда заиграет по-другому.

Мы очень много допускали ошибок. Я связываю их не только с не очень хорошим качеством поля. Была нервозность после «Спартака». Наверное, и внешняя – из-за прессы, и внутренняя.

Что касается игры – я не очень доволен. Не хотел бы побеждать так, как сегодня. «Урал» почувствовал, что может увезти очки с нового стадиона. Эта нервозность вылилась в карточки. Мне сложно объяснить, как мы прощали соперника. Доволен тремя очками, недоволен тем, как мы их завоевали.

Не видел все моменты. Фол под штрафной, естественно, наказывается карточкой. Судья был рядом – решение принимать ему. Чтобы поставить точку: я уверен, что была вторая желтая у Бикфалви, два последующих удаления – не знаю.

Сожалею, что Кришито и Дзюба получили карточки и не будут принимать участие в следующем матче. Мне непонятно, как наши игроки, имея численное преимущество, могли получить карточки. После матча со я уже не думаю, откуда судьи. Сегодня даже не знал, откуда они.

уверенно вышел и помог добиться результата. Как думаете, я разбираюсь в футболе? Если бы я видел, что он адаптирован к моим требованиям, выпустил бы его гораздо раньше. Молло ошибался, принимал неправильные решения, но в целом я оцениваю его игру положительно», – сказал Луческу.

Матч обслуживал судья Алексей Еськов. Он во втором тайме удалил трех футболистов «Урала».

В это сложно поверить, но стадион «Зенита» открыт