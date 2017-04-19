Хавбек Денис Глушаков ответил на вопросы.

– В РФС постановили, что в матче с «Зенитом» судье следовало назначить пенальти за игру рукой . Можно сказать, питерцам воздалось за первый круг?

– Тяжело комментировать подобные решения. Есть арбитры, есть специалисты по судейству. Мне с моей точки показалось, что Дима рукой не играл. Вообще подумал, что мяч попал ему в лоб и отлетел. Только потом на повторе увидел.

Попал мяч в руку… Судья решил, что это не было фолом. Такой у него, значит, был ракурс. Все люди ошибаются. Это футбол, это жизнь. Бессмысленно винить судей – результат уже есть. В матче «Реал» – «Бавария» вон чего творилось…

– Лидерство давит на «Спартак»?

– Не давит. Мы уже давно лидируем. Живем сегодняшним днем. Никаких иллюзий – еще ничего не выиграли, не довели дело до конца. И ни о каких медалях не думаем. Так было до , до «Оренбурга» и так далее. Спокойно работаем.

Играть тяжело с каждым соперником. «Спартак» для всех – как красная тряпка для быка. Никого не хотят обыграть так, как нас. Но в этом сезоне мы стали агрессивнее, никаких недонастроев нет, – сказал полузащитник.

Матч «Спартак» – «Зенит» обслуживала бригада . Представитель департамента судейства и инспектирования РФС Леонид Калошин заявил, что дополнительный ассистент рефери Владимир Сельдяков ошибся в трактовке эпизода, связанного с контактом мяча и руки.

РФС: Судья ошибся, не назначив пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом»

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