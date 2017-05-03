«Ювентус» не пропускает в Лиге чемпионов 621 минуту, до рекорда плей-офф остался 1 матч

обыграл «Монако» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:0).

Туринский клуб не пропустил в шестом матче Лиги чемпионов подряд, при этом 5 из этих игр пришлись на плей-офф Лиги чемпионов.

Свой последний гол в Лиге чемпионов «Ювентус» пропустил в матче 5-го тура группового этапа с «Севильей» (3:1), причем на 9-й минуте встречи. Таким образом, сухая серия «Ювентуса» в Лиге чемпионов на данный момент составляет 621 минуту.

При этом лишь в одном матче играл резервный вратарь «Юве» – Нето, во всех остальных случаях ворота команды защищал .

Туринцы стали всего третьей командой, проведшей 5 сухих матчей в плей-офф подряд. До этого по 5 сухих матчей подряд проводили «Милан» в сезоне-2004/05 и «Арсенал» в сезоне-2005/06, лондонцам удалось сыграть даже 6 игр на ноль.

Примечательно, что оба клуба в этих случаях уступили в финале Лиги чемпионов.