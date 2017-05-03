Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер продолжает нагнетать напряжение вокруг возможного боя против чемпиона UFC в легком весе Конора МакГрегора.

«Конор МакГрегор сейчас – второе по величине имя в ММА, – сказал Мэйвезер, который не раз говорил, что №1 и в боксе, и в ММА – это он. – Я не собираюсь сидеть и пинать Конора МакГрегора. Типа он должен сделать это, должен сделать то. Очевидно, он сделал правильные вещи, чтобы добраться до той точки, где он сейчас находится».

Отказался Мэйвезер и давать свой прогноз на результат боя против МакГрегора.

«Я не дрался пару лет и мне уже 40 лет, – заявил Флойд. – Итак, я намного старше: ему еще нет и 30, а мне сейчас 40. Возможно, это станет главным фактором в бою, мы не знаем. И он умеет бить. Каждый раз, когда он побеждает, это происходит в стойке. Он работает в боксерском стиле и избивает бойцов. Есть ли у него шансы устроить апсет в бою против Флойда Мэйвезера? Я не знаю. Это бокс, здесь может случиться все».

Мэйвезер vs МакГрегор. Онлайн