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    НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Торонто», «Сан-Антонио» примет «Хьюстон»

    Теги результаты Кливленд Хьюстон Сан-Антонио Торонто НБА НБА плей-офф

    Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» примет «Торонто». В техасском дерби «Сан-Антонио» постарается взять у «Хьюстона» реванш за разгром в стартовой встрече.

    НБА

    Плей-офф

    Второй раунд

    Вторые матчи

    Кливленд – Торонто
    Дата проведения
    4 мая, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча

    «Кливленд» ведет в серии 1-0

    Сан-Антонио – Хьюстон
    Дата проведения
    4 мая, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    «Хьюстон» ведет в серии 1-0

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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