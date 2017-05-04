Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» примет «Торонто». В техасском дерби «Сан-Антонио» постарается взять у «Хьюстона» реванш за разгром в стартовой встрече.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Вторые матчи

«Кливленд» ведет в серии 1-0

«Хьюстон» ведет в серии 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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