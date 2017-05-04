НБА. Плей-офф. «Кливленд» – «Торонто», «Сан-Антонио» примет «Хьюстон»
Сегодня пройдут очередные матчи второго раунда плей-офф НБА-2017. Действующий чемпион «Кливленд» примет «Торонто». В техасском дерби «Сан-Антонио» постарается взять у «Хьюстона» реванш за разгром в стартовой встрече.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
- 4 мая, 02.00, «Quicken Loans Arena»
«Кливленд» ведет в серии 1-0
- Дата проведения
- 4 мая, 04.30, «AT&T Center»
«Хьюстон» ведет в серии 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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