СКА планирует приобрести права на Гаврикова за 100 млн рублей

Защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Гавриков может продолжить карьеру в СКА.

По окончании сезона контракт Гаврикова с «Локомотивом» истек, хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. У 21-летнего защитника есть контрактное предложение от «Коламбуса», однако сам игрок склоняется к тому, чтобы еще как минимум год провести в КХЛ.

СКА намерен предложить Гаврикову контракт на улучшенных условиях, которые «Локомотив» пока не планирует повторять. В случае перехода ярославский клуб получит за игрока компенсацию в размере 100 миллионов рублей.

Гавриков был выбран «Коламбусом» в 6-м раунде драфта-2015.

Генменеджер «Коламбуса»: «Если Гавриков подпишет контракт, у него будет хороший шанс закрепиться в составе»

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