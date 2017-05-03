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    СКА планирует приобрести права на Гаврикова за 100 млн рублей

    Теги Локомотив СКА возможные переходы Коламбус Владислав Гавриков

    Защитник «Локомотива» и сборной России Владислав Гавриков может продолжить карьеру в СКА.

    По окончании сезона контракт Гаврикова с «Локомотивом» истек, хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента. У 21-летнего защитника есть контрактное предложение от «Коламбуса», однако сам игрок склоняется к тому, чтобы еще как минимум год провести в КХЛ. 

    СКА намерен предложить Гаврикову контракт на улучшенных условиях, которые «Локомотив» пока не планирует повторять. В случае перехода ярославский клуб получит за игрока компенсацию в размере 100 миллионов рублей.

    Гавриков был выбран «Коламбусом» в 6-м раунде драфта-2015.

    Генменеджер «Коламбуса»: «Если Гавриков подпишет контракт, у него будет хороший шанс закрепиться в составе»

    Таблица переходов КХЛ

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