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    Виталий Мутко: «Одна система видеоповторов стоит 1,2 млн долларов на стадион, эксплуатация – 100 тысяч»

    Теги Виталий Мутко Премьер-лига Россия РФС РФПЛ

    Глава РФС Виталий Мутко рассказал о сложностях при внедрении системы видеоповторов в России.

    Ранее «Краснодар» призвал к использованию видеоповторов для повышения уровня судейства в чемпионате России. 

    «Люди делают заявление, для них есть смысл в этих заявлениях. А что касается технических средств, то мы попросили ФИФА рассмотреть возможность использования технических средств, которые будут на Кубке конфедераций.

    Сейчас РФПЛ обратилась с официальным запросом. Нужно получить разрешение. Потом, это экономический вопрос. Одна система стоит 1,2 миллиона долларов на стадион, а эксплуатация – 100 тысяч долларов. Можно заявить что угодно.

    Я надеюсь, что мы попробуем оставить эту систему на четырех стадионах Кубка конфедераций и попробовать поэксплуатировать в течение сезона. Такие переговоры с ФИФА мы ведем», – сказал Мутко.

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