Глава РФС Виталий Мутко рассказал о сложностях при внедрении системы видеоповторов в России.

Ранее «Краснодар» призвал к использованию видеоповторов для повышения уровня судейства в чемпионате России.

«Люди делают заявление, для них есть смысл в этих заявлениях. А что касается технических средств, то мы попросили ФИФА рассмотреть возможность использования технических средств, которые будут на Кубке конфедераций.

Сейчас РФПЛ обратилась с официальным запросом. Нужно получить разрешение. Потом, это экономический вопрос. Одна система стоит 1,2 миллиона долларов на стадион, а эксплуатация – 100 тысяч долларов. Можно заявить что угодно.

Я надеюсь, что мы попробуем оставить эту систему на четырех стадионах Кубка конфедераций и попробовать поэксплуатировать в течение сезона. Такие переговоры с ФИФА мы ведем», – сказал Мутко.