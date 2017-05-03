На Евро-2017 (U-17) протестируют новый вид серии пенальти: команды будут бить 2 раза подярд

На среди юношей и девушек будет тестироваться новая система послематчевых пенальти.

Согласно статистике, команда, которая начинает серию первой, имеет 60% шансов на победу благодаря психологическому давлению, оказываемому на вторую команду.

Новая система (ABBA) направлена на исправление этой ситуации. Команды будут наносить сразу по два удара.

Команда A будет исполнять первый удар, затем второй и третий – команда B, четвертый и пятый – снова A и так далее.