«Оклахома-Сити» может предложить Расселлу Уэстбруку новый контракт на пять лет, по которому разыгрывающий заработает рекордные для лиги 217 миллионов долларов, сообщает испанская газета Marca.

По новому коллективному договору НБА, который вступит в силу после завершения текущего сезона, Уэстбрук получит право на максимальный контракт. Если «Тандер» предложит рекордсмену по числу трипл-даблов в одном сезоне пятилетнее соглашение на общую сумму 217 миллионов, это сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги и одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

На сегодняшний день обладателем рекордного для лиги контракта является разыгрывающий «Мемфиса» Майк Конли (152,6 миллиона).