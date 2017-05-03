«Зенит» – «Терек». Матч рассудит Сельдяков
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура чемпионата России.
6 мая (суббота)
«Спартак» – «Томь»
Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).
«Арсенал» – «Ростов»
Судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Амкар» – ЦСКА
Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Игорь Синер (Омск).
7 мая (воскресенье)
«Зенит» – «Терек»
Судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
«Рубин» – «Уфа»
Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Оренбург» – «Краснодар»
Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
8 мая (понедельник)
«Урал» – «Крылья Советов»
Судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
«Анжи» – «Локомотив»
Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
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