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    «Зенит» – «Терек». Матч рассудит Сельдяков

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Амкар Ростов Рубин Премьер-лига Россия судьи Терек Урал Анжи Томь Алексей Николаев Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Евгений Турбин Сергей Лапочкин Михаил Вилков Алексей Сухой Владимир Сельдяков Владимир Москалев Кирилл Левников

    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 27-го тура чемпионата России.

    6 мая (суббота)

    «Спартак» – «Томь»

    Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

    «Арсенал» – «Ростов»

    Судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Амкар» – ЦСКА

    Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    7 мая (воскресенье)

    «Зенит» – «Терек»

    Судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Невинномысск), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    «Рубин» – «Уфа»

    Судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    «Оренбург» – «Краснодар»

    Судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    8 мая (понедельник)

    «Урал» – «Крылья Советов»

    Судья – Евгений Турбин (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

    «Анжи» – «Локомотив»

    Судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    Арбитр Сельдяков: «Я против видеоповторов. Авторитет судей может упасть до нуля»

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