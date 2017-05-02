Арбитр Владимир Сельдяков, обслуживавший матч «Краснодар» – «Анжи» (0:0), заявил, что он против использования видеоповторов.

«Лично я против этого. Понятно, что справедливость всегда и везде должна быть превыше всего, но чисто с судейской стороны могу объяснить свою позицию.

Находясь на поле, я должен не бездумно соответствовать букве закона, а управлять людьми. Представьте себе ситуацию: я не заметил какое-то нарушение, команда воспользовалась помощью видеорефери. После этого в течение всей игры я не смогу влиять на футболистов. Они после такого случая просто будут говорить мне, что я не разбираюсь в правилах и уже не заметил нарушение, которое было ранее.

Это вопрос психологии, и он тоже очень важен. После таких случаев авторитет судей в глазах игроков и тренерского штаба команд неминуемо упадет до нуля.

Я прекрасно отношусь к «Краснодару» и лично к Сергею Галицкому. Этот человек очень много делает для развития нашего футбола. Конечно, когда происходят какие-то неудачи, проще всего вину скинуть на судей. Галицкий – умнейший человек. Я думаю, сейчас эмоции остынут, он взвесит все за и против и как-то пересмотрит свою позицию», – сказал рефери.

«Краснодар» ранее выразил недовольство работой судей, в том числе действиями лайнсменов Романа Усачева и Дмитрия Березнева.

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