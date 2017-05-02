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    Сергей Прядкин: «Клубы выступили за видеоповторы. Необходимы изменения в правилах, а это дело не одного дня»

    Теги Сергей Прядкин Премьер-лига Россия РФПЛ судьи Краснодар Владимир Хашиг видеоповторы

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин отреагировал на заявление «Краснодара» о необходимости использовать видеоповторы в судействе.

    – На мой взгляд, заявление руководства «Краснодара» сделано на эмоциях. Напряженная концовка у чемпионата. Клубы борются за каждое очко, в таблице идут практически ноздря в ноздрю.

    Что касается видеоповторов, то мы затрагивали эту тему. Клубы готовы на эксперимент. Но необходимо пройти определенный путь, связанный с изменением правил игры в футбол. Мы поддержим такое обращение, если оно будет сделано.

    – То есть уже со следующего сезона?

    – Не могу так сказать. Необходимо внести изменения в правила, а это дело не одного дня. На заседании правления лиги директор «Краснодара» Владимир Хашиг поднимал этот вопрос. Клубы выступили за видеоповторы.

    – «Краснодар» предложил клубам отказаться от порочной практики влияния на судей. Это значит, что практика есть?

    – Повторюсь, считаю, это заявление сделано на эмоциях, – сказал функционер.

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