Сергей Прядкин: «Клубы выступили за видеоповторы. Необходимы изменения в правилах, а это дело не одного дня»
Президент РФПЛ Сергей Прядкин отреагировал на заявление «Краснодара» о необходимости использовать видеоповторы в судействе.
– На мой взгляд, заявление руководства «Краснодара» сделано на эмоциях. Напряженная концовка у чемпионата. Клубы борются за каждое очко, в таблице идут практически ноздря в ноздрю.
Что касается видеоповторов, то мы затрагивали эту тему. Клубы готовы на эксперимент. Но необходимо пройти определенный путь, связанный с изменением правил игры в футбол. Мы поддержим такое обращение, если оно будет сделано.
– То есть уже со следующего сезона?
– Не могу так сказать. Необходимо внести изменения в правила, а это дело не одного дня. На заседании правления лиги директор «Краснодара» Владимир Хашиг поднимал этот вопрос. Клубы выступили за видеоповторы.
– «Краснодар» предложил клубам отказаться от порочной практики влияния на судей. Это значит, что практика есть?
– Повторюсь, считаю, это заявление сделано на эмоциях, – сказал функционер.
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