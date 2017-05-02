Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский подверг критике .

Кубанский клуб ранее опубликовал заявления, в которых поставил под сомнение качество работы арбитров.

«Я сегодня утром разговаривал с Сергеем Николаевичем Галицким. И ни слова не было сказано о каком-либо заявлении футбольного клуба «Краснодар». Мы обсуждали вопрос приобретения телевизионной техники для того, чтобы помочь судьям в принятии решений, договорились о взаимодействии в этом направлении между департаментом и представителями футбольного клуба. Для меня крайне удивительно видеть публикацию, которая появилась на сайте «Краснодара». Очень хочется верить, что она не была согласована с президентом клуба, хотя в это с трудом верится.

Остается только сожалеть, что подобные вещи вносят диссонанс и раскачивают общую лодку, в которой плывут все участники чемпионата России. Раньше на телевидении была хорошая программа под названием «Слабое звено». Клубы такими заявлениями хотят выставить слабым звеном арбитров. Но не получится. Арбитры пытаются быть не слабым звеном, а сильным. Они это подтверждают своей работой в большинстве матчей чемпионата», – сказал Будогосский.

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