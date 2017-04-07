«Урал» в финале Кубка России, Тина Канделаки ответила Sports.ru и другие новости утра

1. В финал Кубка России впервые в истории вышел «Урал». Так что 2 мая в жарком Сочи сыграют «Локомотив» и «Урал».

2. Чемпионат России все-таки хотят расширить до 18 команд. То есть сначала можно сократить до 14 (мало денег, плохая инфраструктура), а потом снова расширить. Это не шутка – так написано в «Стратегии-2030».

3. Тина Канделаки ответила Sports.ru. Мы написали, что два стартовых эпизода реалити-шоу «Кто хочет стать легионером» получили долю 1,1% и 1,0% (по всей России, возраст 4+), а Канделаки говорит, что мы сделали неправильно: надо было учитывать именно целевую аудиторию – мужчин от 18 лет.

4. Евгений Малкин тоже хочет поехать на Олимпиаду и уверен, что в «Питтсбурге» не будут против. Красиво.

5. Россия – страна биатлона? В списке топ-10 самых рейтинговых спортивных трансляций на старте 2017 года – 8 биатлонных гонок и всего 2 футбола...

6. Тот случай, когда Россия получит золото Олимпиады, потому что соперник дисквалифицирован за допинг. Это о борце вольного стиля Бахтияре Ахмедове и Пекине-2008.

7. Кучеров, Тарасенко, Бурмистров и Голдобин забросили по шайбе. Все результаты дня в НХЛ – здесь.

8. Леонид Слуцкий сказал, что уже готов работать в АПЛ или чемпионшипе. Он очень активно учит английский и собирается работать в Англии много лет. Это все из интервью The Telegraph!

9. В НБА «Индиана» победила «Милуоки», «Атланта» обыграла «Бостон». Другие результаты – здесь.

10. Россия продолжает падать в рейтинге ФИФА. Сейчас уже 61-е место, ниже Узбекистана.

11. Из программы Олимпиад и легкоатлетических чемпионатов мира могут убрать тяжелейшую дистанцию – 50 километров в спортивной ходьбе.

Цитата дня. «Избавьтесь от сэндвича и поддерживайте команду, не опускайтесь до уровня болельщиков «Реала». Диего Симеоне обращается к трибунам «Атлетико».