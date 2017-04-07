Одним из самых важных пунктов «Стратегии-2030», которая может быть принята на заседании 8 апреля, является количество команд в премьер-лиге.

«Количество клубов должно быть естественно ограничено возможностью соответствовать определенным строгим требованиям для входящих в профессиональную «элиту». Лига должна состоять из клубов, способных создавать ценность продукта, а именно – иметь финансовые гарантии инвестора, обладать инфраструктурой соответствующего уровня, иметь план развития на перспективу.

Одной из возможных мер может являться распространение адаптированных правил финансового фэйр-плей не только на футбольные клубы-участники еврокубков, но и на все футбольные клубы .

Учитывая сложности с финансированием профессионального футбола (преимущественно, бюджетным) и неудовлетворительным состоянием клубной инфраструктуры целесообразно допустить возможное временное снижение количества клубов в РФПЛ.

Тем не менее, в оптимальном формате чемпионат России может состоять из 18 команд. Возможно временное сокращение не только количества клубов РФПЛ, но и, в целом, количества профессиональных клубов в стране», – цитирует «Стратегию» «Спорт-Экспресс».

Еще один очень последовательный человек в русском спорте